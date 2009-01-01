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Полиция Франции установила личность человека, который напал на солдата, пытаясь зайти в Лувр. Об этом сообщил прокурор Парижа Франсуа Молинс, передает «Би-би-си».

Атаку совершил 29-летний гражданин Египта, который приехал во Францию из Дубая по туристической визе.

«Полиция пытается установить, действовал ли этот человек самостоятельно или следовал инструкциям», – добавил прокурор.

3 февраля мужчина, вооруженный можем, пытался попасть в здание Лувра. Перед тем как нападавший был тяжело ранен сотрудниками правоохранительных органов и госпитализирован, он нанес легкий удар солдату.

Заметка дополняется.