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Следственный комитет России (СК) начал проверку в связи с госпитализацией координатора «Открытой России» Владимира Кара-Мурзы-младшего. Об этом его адвокат Вадим Прохоров написал в фейсбуке.

Он пояснил, что вечером 3 февраля ему позвонили из следственного отдела по району Хамовники, чтобы узнать подробности о госпитализации.

Адвокат напомнил, что после того, как Кара-Мурза в первый раз, в декабре 2015 года, вернулся из больницы, он подал заявление с просьбой провести комплексную токсикологическую экспертизу. Координатор «Открытой России» заподозрил, что его намеревались отравить.

«Владимир опять лежит в реанимации со сходными симптомами. Это, по-видимому, сподвигло следователей озадачиться происходящими событиями», – добавил адвокат.

Владимира Кара-Мурзу экстренно госпитализировали утром 2 февраля. Врачи установили у него симптомы, схожие с теми, из-за которых он был доставлен в больницу в 2015 году. Тогда медики предположили, что на состояние здоровья повлияло единовременное употребление двух препаратов. «Сейчас он их не принимает», – уточнил Прохоров.

На этот раз врачи выявили усиление полиорганной недостаточности, из-за чего пациента подключили к аппарату искусственной вентиляции легких и гемодиализа. Позднее стало известно, что Кара-Мурзу на неделю ввели в искусственную кому.

По словам адвоката, благодаря эти мерам «произошла некоторая стабилизация, отсутствует отрицательная динамика, по-прежнему сохраняются проблемы с сердечной функцией и пониженное артериальное давление».