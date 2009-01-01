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Агентство по страхованию вкладов (АСВ) усмотрело в действиях руководства лишившегося лицензии Пробизнесбанка признаки преднамеренного банкротства и фальсификации документов. Об этом пишет «Коммерсантъ».

АСВ направило в Следственный комитет заявление, в котором указало, что в действиях бывших руководителей присутствуют признаки нарушений, предусмотренных статьей 196 УК РФ (преднамеренное банкротство) и статьей 172.1 УК РФ (фальсификация финансовых документов учета и отчетности финансовой организации).

Ранее СК завершил расследование против вице-президента Пробизнесбанка Вячеслава Казанцева, заместителя председателя правления Александра Ломова, начальника департамента корпоративных финансов банка Николая Алексеева и еще семи фигуронтов. На них завели дело по части 3 и части 5 статьи 33 и по частью 4 статьи 160 УК РФ (организация растраты и пособничество в этом).

Следствие установило, что с сентября 2014 по июль 2015 года экс-руководители похитили 2,5 млрд рублей. Они выдавали кредиты фирмам-одинодневкам, изначально предполагая, что эти деньги не будут возвращены. После эти средства в виде платежей за услуги или бумаги переводились на счета компаний, подконтрольных руководству банка, а затем деньги выводили в офшоры. По данным следствия, в основном на эти средства приобреталась недвижимость за границей. Фигуранты дела вину не признали.

Источник «Коммерсанта» не исключил, что после суда по этому делу в отношении экс-руководства Пробизнесбанка будет возбуждено нового уголовное дело по выявленным АСВ нарушениям.

В августе 2015 года ЦБ лишил Пробизнесбанк лицензии, так как финансовая организация нарушила федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России.

Заметка дополняется.