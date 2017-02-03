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Суд в Сиэтле распорядился приостановить по всей стране действие указа президента США Дональда Трампа об ужесточении миграционной политики. Об этом сообщает Reuters.

С иском обратились штаты Вашингтон и Миннесота. Решение вынес судья Джеймс Робарт. Он также признал право штатов оспаривать указ Трампа, хотя правительственные юристы настаивали на обратном.

«Решение судьи Робарта, вступающее в силу немедленно, ставит точку в неконституционном и незаконном распоряжении президента Трампа», – сказал генеральный прокурор штата Боб Фергюсон.

Он добавил, что граждане из Ирака, Сирии, Ирана, Судана, Ливии, Йемена и Сомали вновь могут подать заявление на въезд в США.

Указ об ужесточении миграционный политики Трамп подписал 28 декабря. Он запретил гражданам семи стран в течение 90 дней приезжать в США, а на 120 дней ограничил прием беженцев. В Министерстве внутренней безопасности не исключили, что срок запрета для некоторых стран может быть увеличен.

Вице-президент США Майкл Пенс говорил, что, по мнению Белого дома, «эта временная пауза уместна, она нужна, чтобы убедиться, что люди, приезжающие в страну, не представляют угрозы».

Адвокат, который представляет интересы правительства на судебных процессах против указа, рассказал The Washington Post, что после подписания документа власти США аннулировали более 100 тысяч виз.

Вместе с тем с момента вступления Трампа в должность, по подсчетам NBC News, против него было подано 52 иска. Телекомпания CNN и исследовательская служба ORC провели социологический опрос, результаты которого показали, что 53% жителей США не поддерживают принимаемые президентом решения.

С критикой указа выступили высокопоставленные лица и представители бизнеса. Исполняющая обязанности генерального прокурора Салли Йетс была уволена со своего поста после того, как распорядилась, чтобы юристы возглавляемого ею Министерства юстиции не защищали в суде указ Трампа. Вскоре главы иммиграционной и таможенной служб США также были отправлены в отставку.

Глава Uber Трейвис Каланик покинул консультативный совет бизнеса при президенте США, так выступающие против ужесточения миграционной политики активисты в социальных сетях призывали удалять приложение Uber в пользу конкурента Lyft. Руководитель компании назвал распоряжение Трампа «проблемой для нашего общества».