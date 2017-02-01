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Белый дом начал выяснять, каким образом в СМИ попали фрагменты расшифровок телефонных разговоров президента США Дональда Трампа. Об этом рассказал пресс-секретарь Трампа Шон Спайсер, передает Reuters.

«Президент относится к этому очень серьезно», – сказал Спайсер, добавив, что «это очень тревожный факт».

Ранее Associated Press сообщило, что неназванные источники передали агентству фрагмент расшифровки телефонного разговора между американским лидером и президентом Мексики Энрике Пенья Ньето.

Сообщалось, что в ходе этого разговора Трамп заявил о намерении отправить в Мексику американских солдат, чтобы помочь справиться с «плохими ребятами», так как Мексика делает «недостаточно, чтобы остановить их». Кого президент подразумевал под «плохими ребятами», агентство не уточняло. Мексиканское издание Aristegui Noticias, в распоряжении которого также оказалась расшифровка, пояснило, что президент США сделал такое предложение во время обсуждения борьбы с наркоторговлей.

Обе стороны эту информацию опровергали. Представители мексиканских властей говорили, что разговор был «конструктивным», угроз направить военных от Трампа не поступало. В Белом доме информацию СМИ назвали «ложью».

Кроме того, 2 февраля Трамп позвонил премьер-министру Австралии Малкольму Тернбуллу. The Washington Post писала, что, по планам, переговоры должны были длиться около часа, но после 25 минут президент США прекратил их, сказав, что этот разговор «худший» за прошедший день.