09:30

Уголовное дело в отношении иркутского полицейского Дениса Черемисина в связи с массовым отравлением боярышником не прекращено, сообщила РИА Новости адвокат Наталья Рыжих.

По ее словам, постановление об отстранении Черемисина от должности действительно отменено, но обвинение с него не снято и на работе его пока не восстановили. Ранее сообщалось, что с полицейского сняли обвинение в халатности.

По версии следствия, Черемисин как начальник отдела участковых не организовал контроль за торговыми точками, в одной из которых продали концентрат для ванн «Боярышник», из-за употребления которого погибли люди.

От отравления «Боярышником» в Иркутске погибли 77 человек, в рамках дела обвинение предъявлено 22 фигурантам.