13:01

Партия «Яблоко» 4 февраля объявила о начале президентской кампании основателя партии Григория Явлинского, передает ТАСС.

Председатель «Яблока» Эмилия Слабунова назвала Явлинского «очень мужественным человеком, который, находясь столько лет в политике, не утратил ни надежды, ни силы».

Как уточняет ТАСС, в проекте манифеста, который представили на партийном форуме, программными целями указаны отмена призыва в армию, безвизовый режим со странами Шенгенского соглашения, увеличение финансирования науки, медицины и образования, «отказ от цензуры в искусстве, интернете, СМИ».

Решение о выдвижении Явлинского кандидатом в президенты на выборах 2018 года съезд партии принял еще в 2016 году, напоминает ТАСС.

Выборы президента России пройдут в 2018 году. О намерении участвовать в них в декабре 2016 года заявил оппозиционер Алексей Навальный. ЛДПР планирует объявить о выдвижении своего кандидата в декабре 2017 года, сообщает РИА Новости.