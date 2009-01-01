14:02

Российские власти «полностью согласовали» проект закона о недобросовестных онлайн-магазинах, заявила в интервью НТВ глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Это об ответственности как продавцов на интернет-площадках, так и агрегаторов, которые эти площадки предоставляют. Это, в самом деле, достаточно ново для страны», – цитирует Попову сайт телеканала.

Подробностей глава ведомства не привела. В середине 2015 года сообщалось, что Роспотребнадзор направил в правительство предложение блокировать сайты интернет-магазинов и агрегаторов, которые нарушают права потребителей.

В ведомстве указывали, что онлайн-площадки не попадают под действие соответствующего закона и предлагали внести в него несколько изменений. К онлайн-ритейлерам и агрегаторам («Яндекс.Маркет», AliExpress,) предлагалось установить определенные требования.

Проверять выполнение требований может сам Роспотребнадзор, а в случае нарушений сайт может быть временно заблокирован.