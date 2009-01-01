15:17

Полиция задержала в Вене 22 выходцев из Чечни, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство APA.

У задержанных изъяты автоматы, пистолеты и боеприпасы, обстоятельства ареста не приводятся, уточняет ТАСС. Как пишет агентство, массовое задержание произошло 3 февраля.

В январе в турецком городе Тартус задержали и затем арестовали четверых чеченцев. Их заподозрили в попытке уехать в Сирию и примкнуть к «Исламскому государству».

Полиция Германии в октябре 2016 года провела обыски в пяти регионах страны в 13 квартирах выходцев из Чечни. Это было сделано в рамках дела в отношении гражданина России чеченского происхождения, которого подозревают в намерении присоединиться к ИГИЛ в Сирии.