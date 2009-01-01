Президент США Дональд Трамп пообещал отменить решение федерального судьи Сиэтла о приостановке действия иммиграционного указа, сообщает Reuters.
«Мнение этого так называемого судьи нелепо и будет отменено», – сказал Трамп.
Заметка дополняется.
Президент США Дональд Трамп пообещал отменить решение федерального судьи Сиэтла о приостановке действия иммиграционного указа, сообщает Reuters.
«Мнение этого так называемого судьи нелепо и будет отменено», – сказал Трамп.
Заметка дополняется.
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