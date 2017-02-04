18:30

Минобороны РФ и правительство Севастополя не будут строить парк парк «Патриот» у горы Гасфорта, заявил временно исполняющий обязанности губернатора города Дмитрий Овсяников. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее «Коммерсантъ» писал, что в начале февраля военное ведомство отказалось от строительства парка. Участок у горы Гасфорта в 2015 году передали в аренду байк-клубу «Ночные волки», байкеры говорили о создании на этой территории патриотического центра для молодежи.

В январе 2016 года лидер «Ночных волков» Александр Залдостанов (Хирург) говорил, что байкеры вместе с Минобороны и правительством Севастополя займутся созданием парка «Патриот».

После того, как министерство отказалось строить парк, Залдостанов объявил о намерении заставить военных вернуться к этому проекту.

«У меня хорошие связи в Министерстве обороны. Я заставлю их не съехать. Они не смогут съехать», – сказал байкер.

В Минобороны в ответ на это заявили, что не позволят «втянуть себя в дрязги вокруг строительства в Севастополе парка “Патриот”».

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