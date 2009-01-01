20:18

Посольство России не получало от Австрии обращений в связи с задержанием в Вене 22 выходцев из Чечни, сообщил ТАСС пресс-секретарь австрийского посольства России Булат Хайдаров.

«В посольство России в Австрии каких-либо обращений со стороны австрийских властей или задержанных лиц не поступало», – заявил он.

В посольстве «внимательно» следят за ситуацией, добавил Хайдаров.

3 февраля полиция задержала в Вене 22 выходцев из Чечни.

Как писало APA, прохожие обратили внимание на примерно 30 «подозрительных» человек на площади и вызвали полицию. Собравшиеся объясняли, что они просто гуляют, некоторые говорили о праздновании свадьбы, но полицейские обнаружили в снегу пистолет и вызвали контртеррористическое подразделение полиции Вены – WEGA.

Задержанным от 25 до 50 лет, у них изъяли автоматы, пистолеты и боеприпасы, также полиция обыскала принадлежащие им автомобили.