Посольство России не получало от Австрии обращений в связи с задержанием в Вене 22 выходцев из Чечни, сообщил ТАСС пресс-секретарь австрийского посольства России Булат Хайдаров.
«В посольство России в Австрии каких-либо обращений со стороны австрийских властей или задержанных лиц не поступало», – заявил он.
В посольстве «внимательно» следят за ситуацией, добавил Хайдаров.
3 февраля полиция задержала в Вене 22 выходцев из Чечни.
Как писало APA, прохожие обратили внимание на примерно 30 «подозрительных» человек на площади и вызвали полицию. Собравшиеся объясняли, что они просто гуляют, некоторые говорили о праздновании свадьбы, но полицейские обнаружили в снегу пистолет и вызвали контртеррористическое подразделение полиции Вены – WEGA.
Задержанным от 25 до 50 лет, у них изъяли автоматы, пистолеты и боеприпасы, также полиция обыскала принадлежащие им автомобили.