22:22

Лидер хакерской группировки «Шалтай-Болтай» Владимир Аникеев отверг версию своего сотрудничества с главой Центра информационной безопасности (ЦИБ) ФСБ Сергеем Михайловым, рассказал в интервью Znak.com адвокат Аникеева Руслан Коблев.

«Арестованные сотрудники ФСБ никакого отношения к делу не имеют, он [Аникеев] с ними не знаком», – заявил Коблев.

Аникеев отрицает схему, описанную «Росбалтом», сообщил адвокат.

Коблев также добавил, что лидер группировки признает предъявленное обвинение по части 3 статьи 272 УК РФ (неправомерный доступ к компьютерной информации).

По версии источников «Росбалта», Аникеев после ареста согласился сотрудничать со следствием и давал «развернутые показания, в которых неоднократно упоминался Михайлов» как связанный с группировкой человек. Собеседники агентства также называли Михайлова «куратором» «Шалтая-Болтая».

1 февраля трем арестованным сотрудникам ФСБ (включая Михайлова) было предъявлено обвинение в госизмене в пользу США. Адвокат Иван Павлов уточнил, что «речь в деле идет об Америке, но не о ЦРУ».

В этот же день стало известно об аресте еще двух предполагаемых участников группировки, которых, по версии «Коммерсанта», «сдал» Аникеев.

До этого собеседники «Новой газеты» назвали Михайлова «внедренным в ФСБ сотрудником иностранной разведки», об этом же писал «Интерфакс», но в ЦРУ агентству отказались давать комментарии.

Ранее Лефортовский суд Москвы продлил до 8 марта арест журналиста Владимира Аникеева, который предположительно является организатором группы «Шалтай-Болтай». Аникеева арестовали в ноябре 2016 года.

Михайлова арестовали 25 января, позднее в деле появились еще два фигуранта – заместитель Михайлова Дмитрий Докучаев и менеджер «Лаборатории Касперского» Руслан Стоянов. Источник «Интерфакса» говорил, что Аникеев и Михайлов вместе с Докучаевым и Стояновым взламывали аккаунты высокопоставленных российских чиновников и бизнесменов.