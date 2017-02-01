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Премьер-министр Румынии Сорин Гриндяну пообещал 5 февраля отменить указ о частичной декриминализации коррупционных преступлений. Об этом он заявил в видеообращении к нации, пишет Reuters.

«Я не хочу разделять Румынию», – заявил он.

Состоится внеочередное заседание, на котором поправки в Уголовный кодекс будут отменены, рассказал Гриндяну.

По информации Digi24, во время выступления премьера на площади перед штаб-квартирой правительства находились 160 тысяч человек.

Ранее министр торговли Румынии подал в отставку, так как не поддерживает позицию правительства и «не хочет рассказывать своему ребенку, что был трусом».

Протестные акции начались в Бухаресте 22 января, протестующие призывают отменить указ о массовой амнистии в стране, которая позволит выйти на свободу осужденным за коррупцию чиновникам. Поправки также предполагают снижение порога ответственности за должностные преступления.

4 февраля Digi24 передавал, что суммарно по всей стране протестуют 300 тысяч человек.

Как отмечает Bloomberg, это самая многочисленная акция протеста в Румынии после революции 1989 года, когда был свергнут Николае Чаушеску.