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Президент США Дональд Трамп пообщался по телефону с президентом Украины Петром Порошенко, сообщил в фейсбуке пресс-секретарь Порошенко Святослав Цеголко.

Особое внимание было уделено ситуации на Донбассе и достижению там мира «политико-дипломатическим» путем. Лидеры выразили обеспокоенность эскалацией конфликта в Авдеевке и выступили за «режим полного прекращения огня» в населенном пункте.

Порошенко поблагодарил Трампа за «твердую» поддержку суверенитета и территориальной целостности страны.

Лидеры также поговорили об «укреплении стратегического партнерства между Украиной и США» и обсудили будущий визит Порошенко в США.

3 февраля Киев объяснил, что зафиксированные ОБСЕ украинские танки в Авдеевке находятся «в оперативном бездействии» и не участвуют в боях. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ выразил надежду, что ополченцам «хватит боеприпасов», чтобы «противостоять Вооруженным силам Украины».

Ранее Трамп провел телефонный разговор с Владимиром Путиным, в ходе которого также обсуждалась ситуация на Украине.