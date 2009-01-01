03:50

Глава МИД Австрии Вольфганг Соботка рассказал, что 16 из 22 задержанных в Вене выходцев из Чечни получили право на статус беженцев, а еще четверо являются просителями о предоставлении убежища, передает APA.

Соботка уточнил, что двоим чеченцам было отказано в соответствующем статусе и отметил, что беженцы не должны «становиться угрозой для населения».

«Нельзя, чтобы имеющие право на убежище в Австрии злоупотребляли гостеприимством», – заявил он.

Процесс депортации людей, не получивших статус, должен стать еще более эффективным, добавил Соботка.

Ранее глава австрийского МИД уточнил, что задержание связано с подозрением в участии чеченцев в «криминальных разборках между группировками».

3 февраля полиция задержала в Вене 22 выходцев из Чечни.

Как писало APA, прохожие обратили внимание на примерно 30 «подозрительных» человек на площади и вызвали полицию. Собравшиеся объясняли, что они просто гуляют, некоторые говорили о праздновании свадьбы, но полицейские обнаружили в снегу пистолет и вызвали контртеррористическое подразделение полиции Вены – WEGA.

Задержанным от 25 до 50 лет, у них изъяли автоматы, пистолеты и боеприпасы, также полиция обыскала принадлежащие им автомобили.