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Министерство юстиции США подало апелляцию на решение суда в Сиэтле временно приостановить действие иммиграционного указа президента страны Дональда Трампа, передает Reuters.

Как сообщает ABC News, речь идет о формальной части процедуры.

Ранее в Минюсте заявляли, что указ подписан Трампом для защиты граждан, а президент «имеет конституционные права и обязанности защищать американцев».

4 февраля судья Джеймс Робарт временно заблокировал действие указа после иска штатов Вашингтон и Миннесота и признал право штатов оспаривать закон. Трамп в твиттере раскритиковал это решение и, в частности, заявил о «нелепом мнении так называемого судьи», а так же о скорой отмене «ужасного решения», из-за которого в страну могут попасть «опасные люди».

Таможенная служба США также разрешила въезд в страну тем, у кого есть действующая виза.

Указ об ужесточении миграционный политики Трамп подписал 28 января. Он запретил гражданам семи стран в течение 90 дней приезжать в США, а на 120 дней ограничил прием беженцев. В Министерстве внутренней безопасности не исключили, что срок запрета для некоторых стран может быть увеличен.