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В середине марта Европейский союз собирается на полгода продлить антироссийские санкции, рассказали Bloomberg четыре источника в Брюсселе.

Как пишет агентство, в списке находятся более 100 украинцев и россиян, включая бизнесмена Аркадия Ротенберга и основного акционера банка «Россия» Юрия Ковальчука. Санкции предусматривают замораживание активов и запрет на въезд на территорию ЕС.

Пролонгирование санкций произойдет на фоне улучшения отношений между Россией и США, сообщает издание. Согласно результатам проведенного агентством опроса 27 экономистов, вероятность смягчения санкций со стороны США в течение следующих 12 месяцев составляет 60%, а со стороны ЕС – 40%, добавляет Bloomberg.

28 января президент США Дональд Трамп провел с Владимиром Путиным телефонный разговор, который в Белом доме назвали «важным стартом для налаживания отношений между США и Россией».

Антироссийские санкции впервые были введены летом 2014 года после присоединения Крыма к России и начала вооруженного конфликта в Донбассе. Изначально санкции вводились на год, но после этого их каждый раз продлевали. Условием для снятия санкций в ЕС называют полное выполнение Россией Минских соглашений.