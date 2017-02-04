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Президент США Дональд Трамп в интервью Fox News усомнился в невиновности США, отвечая на вопрос ведущего Билла О'Рейли об уважении к Владимиру Путину, которого О'Рейли назвал «убийцей».

«Есть много убийц. У нас много убийц. Вы думаете, что наша страна такая невинная?» – заявил он.

Американский лидер рассказал, что «уважает» Путина, но в то же время «уважает многих людей», и это не означает, что он с ними «ладит».

«Лучше ладить с Россией, чем наоборот», добавил Трамп и уточнил, что помощь России в борьбе с ИГИЛ – это «хорошо».

Как пишет Washington Post, в интервью 2015 года Трампа также спросили о «убивающем несогласных с ним журналистов» Путине, и нынешний президент ответил, что, по его мнению, США тоже совершает много убийств.

WP также напоминает, что ранее сенатор Джон Маккейн заострил внимание на отравлении координатора «Открытой России» Владимира Кара-Мурзы-младшего и что вопрос О'Рейли мог быть связан с этим.

3 февраля Кара-Мурзу на неделю ввели в искусственную кому после экстренной госпитализации 2 февраля. Сообщалось о таких же симптомах отравления, как и во время первой госпитализации в мае 2015 года. Причины появления этих симптомов врачи установить не смогли. 4 февраля СК начал проверку.

Политик после первого отравления заявлял, что его пытались убить из-за его профессиональной деятельности.

28 января Трамп говорил с Путиным по телефону, обе стороны позже отметили тенденцию налаживания отношений между странами.