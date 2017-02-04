06:42

Президент США Дональд Трамп в интервью Fox News усомнился в невиновности США, отвечая на вопрос ведущего Билла О'Рейли об уважении к Владимиру Путину, которого Рейли назвал «убийцей».

«Есть много убийц. У нас много убийц. Вы думаете, что наша страна такая уж невинная?» – заявил он.

Американский лидер рассказал, что «уважает» Путина, но в то же время он «уважает многих людей», но это не означает, что он с ними «ладит».

«Лучше ладить с Россией, чем наоборот», добавил Трамп и уточнил, что помощь России в борьбе с ИГИЛ – это «хорошо».

Заметка дополняется.