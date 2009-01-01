11:26

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сказал, что заявления президента США Дональда Трампа позволяют надеяться на прогресс в двусторонних отношениях. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Разумеется, мы внимательно следили за тем, что Трамп говорил о России в период избирательной кампании и после победы на выборах. Заявленная им позиция о необходимости выстраивания нормального диалога между нашими странами внушает определенную надежду на позитивные подвижки в двусторонних отношениях», – сказал Лавров.

Министр выразил уверенность, что при наличии заинтересованности, помимо решения двусторонних вопросов, Россия и США смогут «внести совместный вклад в эффективное преодоление ключевых проблем современности».

Дональд Трамп, вступивший в должность 20 января, и президент России Владимир Путин впервые поговорили по телефону 28 января. В ходе разговора они обсудили борьбу с терроризмом, арабо-израильский конфликт, а также ситуацию на Украине и на Ближнем Востоке.

В Кремле позже отметили, что лидеры двух стран «условились наладить партнерское сотрудничество по всем этим и другим направлениям».