14:01

Режиссер «Ла-Ла Ленда» Дэмьен Шазелл получил за свою работу главную награду Гильдии режиссеров США. Об этом сообщается на сайте гильдии.

Церемония (69-я по счету) вручения наград прошла в Лос-Анджелесе вечером 4 февраля.

Награду за лучшую режиссерскую работу в драматическом сериале получил Мигель Сапочник, снявший эпизод «Битва Бастардов» в «Игре престолов». Премию за комедийный телесериал получила Бекки Мартин («Вице-президент»). Лучшим режиссером-дебютантом стал Гарт Дэвис («Лев»).

«Ла-Ла Ленд» 29 декабря получил награду Гильдии продюсеров США как лучший фильм года. Лента также получила 14 номинаций на «Оскар».