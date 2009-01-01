13:01

Федеральный апелляционный суд США отклонил жалобу администрации Дональда Трампа на решение суда, блокирующего указ о беженцах. Об этом сообщает Associated Press.

При подаче апелляции в Минюсте заявляли, что указ подписан Трампом для защиты граждан, а президент «имеет конституционные права и обязанности защищать американцев».

Указ об ужесточении миграционный политики Трамп подписал 28 января. Он запретил гражданам семи стран с преимущественно мусульманским населением в течение 90 дней приезжать в США, а на 120 дней ограничил прием беженцев.

В администрации Трампа настаивали, что страны, въезд из которых запрещен, «имеют проблемы в области терроризма». Вице-президент Майкл Пенс подчеркивал, что решение принято исходя из интересов безопасности Соединенных Штатов.

Действие указа суд в Сиэтле заблокировал 4 февраля, после иска штатов Вашингтон и Миннесота. Судья также признал право штатов оспаривать указ.