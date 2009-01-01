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Турецкая полиция провела серию масштабных операций, в ходе которых были задержаны 440 человек, которых подозревают в связях с террористической группировкой «Исламское государство». Об этом сообщает HaberTurk.

Задержания были проведены в семи регионах страны. В домах у некоторых из подозреваемых было обнаружено оружие.

Некоторые из задержанных являются иностранцами. Как отмечает HaberTurk, им вряд ли будут предъявлены обвинения, и власти ограничатся их высылкой из страны.

ИГИЛ взяло на себя ответственность за серию крупных терактов, совершенных в Турции в течение последнего года. В июне 2016 года террористы провели атаку на аэропорт Стамбула, в результате чего были убиты 42 человека. В ночь на 11 декабря преступники взорвали в Стамбуле две бомбы, тогда погибли 38 человек.

Последний крупный теракт, совершенный ИГИЛ, был совершен в ночь на 1 января 2017 года. Террорист зашел в один из ночных клубов Стамбула и открыл стрельбу по находившимся там людям. Жертвами атаки стали 39 человек.