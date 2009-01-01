16:38

Сампсониевский собор в Санкт-Петербурге официально передан Русской православной церкви. Об этом сообщает «Интерфакс».

Церемония передачи началась с литургии, после чего директор государственного музея-памятника «Исаакиевский собор» Николай Буров передал ключи от здания архимандриту Серафиму.

Сампсониевский собор был заложен Петром I в 1709 году в благодарность за небесное покровительство в Полтавской битве.

Сампсониевский собор вместе со Смольным и Исаакиевским, а также храмом Спаса-на-Крови входил в состав государственного музея-памятника «Исаакиевский собор». В начале января губернатор Сергей Полтавченко объявил, что в ближайшее время церкви также будет передан Исаакиевский собор.

Планы по передаче Исаакиевского собора вызвали акции протеста жителей Санкт-Петербурга. В наиболее крупной из них 28 января приняли участие от двух до пяти тысяч человек. В Василеостровский районный суд был подан иск о законности передачи собора, однако суд отказался его рассматривать.