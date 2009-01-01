19:42

Вице-президент США Майкл Пенс заявил о том, что вопрос снятия санкций с России в том или ином виде будет решен в ближайшие месяцы. Интервью с Пенсом показал телеканал ABC.

«Это вопрос, ответ на который мы получим в следующие несколько месяцев. Это зависит от того, увидим ли мы какие-то изменения в поведении России и возможность работать в общих интересах», – сказал Пенс журналисту, спросившему, будут ли санкции оставаться в силе «до тех пор, пока Россия нарушает перемирие на Украине».

Вице-президент подчеркнул, что общими интересами России и США, в первую очередь, может быть борьба с ИГИЛ.

Пенс также отметил, что во время первого телефонного разговора между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, который состоялся 28 января, лидеры двух стран обсуждали тему Украины. Ранее Белый дом официально это не подтверждал, хотя о наличии этой темы в разговоре заявляли в Кремле.

Президент США Дональд Трамп ранее неоднократно заявлял, что приоритетом в его внешней политике будет борьба с ИГИЛ и выражал надежду на сотрудничество с Россией в этом вопросе. В интервью Fox News 4 февраля он сказал, что «лучше ладить с Россией, чем наоборот».