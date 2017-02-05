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Сделка по продаже Sual Partners Виктора Вексельберга 12% акций «Русалы», принадлежащих «Онэксиму» Михаила Прохорова, находится под угрозой срыва. Об этом «Ведомостям» сообщили источники, близкие к акционерам «Русалы».

«Ее вообще может и не быть», – сказал собеседник газеты, пояснив, что сроки ее закрытия все еще не определены.

Издание назвало несколько причин для срыва сделки. Переговоры о продаже начали летом 2016 года, с того момента акции «Русалы» подорожали почти в два раза, и теперь «Онэксим» не готов продавать пакет по «летней цене». Собеседник уточнил, что если в начале переговоров котировки компаний приближались к историческому минимуму, то сейчас она стоит $9,26 млрд.

Среди других причин собеседники назвали «неопределенность» с кредитом, одобренным Сбербанком, и сложности с требованиями Гонконгской биржи.

Вексельберг в сентябре объявил о покупке у «Онэксима» доли в «Русале». «Ведомости» писали, что речь идет о 12%-м пакете акций, за который Sual Partners намерена заплатить $700 млн.

В июле сообщалось, что «Онэксим» объявил о продаже всех своих активов в горной металлургии, финансах, медиа, недвижимости и энергетике. «Ведомости» отмечали, что продажа акций может быть связана с «настоятельной рекомендацией Кремля». Позже гендиректор холдинга Дмитрий Разумов заявил, что такое решение не принималось.