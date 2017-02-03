Новость о том, что США смягчили санкции в отношении ФСБ, которые под Новый год в наказание за хакерские атаки против Демократической партии ввела администрация Барака Обамы, породила ожидания, что Дональд Трамп начал выполнять свои обещания по нормализации отношений с Россией. В США демократы тут же обвинили Трампа в том, что так он расплачивается за российское вмешательство в американские выборы. Но практически сразу Белый дом и Минфин США выступили с разъяснениями о том, что речь идет не о смягчении санкций, о только технических поправках, которые позволят американским компаниям обращаться к ФСБ за получением лицензий, разрешений и сертификатов на ввоз в Россию бытовой электроники и программного обеспечения, использующих шифрование.

Кремль демонстративно отказывается обсуждать тему санкций и условия их снятия («не мы это начали, это их проблема, пусть они ее и решают»), полагая, что втягивание в такой торг означало бы признание ошибочности собственных подвигов на Украине. Но нельзя сказать, что Москве эта тема совсем уж безразлична. «Плутониевый указ» Путина четко ставит условием нормализации российско-американских отношений отмену всех санкций и ограничений, введенных США. А потому есть смысл разобраться, как и когда это может быть сделано.