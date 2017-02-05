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Губернатор Пермского края Виктор Басаргин покинет свой пост 6 февраля. Об этом «Дождю» рассказали источники в Администрации президента.

«При Басаргине в Пермском крае были постоянные межэлитные конфликты, и это не устраивало Администрацию президента», – пояснил собеседник.

Телеканал добавил, что губернатор также имел «не лучшие» отношения с вице-премьером Юрием Трутневым.

Среди возможных кандидатов на должность главы Пермского края источник назвал одного из заместителей губернатора и бывшего руководителя Администрации региона Алексея Фролова, который сейчас является заместителем главы Россотрудничества.

По информации источника, Басаргин считается близким к мэру Москвы Сергею Собянину, поэтому мнение последнего учтут при выборе нового губернатора.

Представитель Басаргина сообщил «Дождю», что он не знает о готовящемся увольнении. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказался комментировать эту информацию.

В 2017 году в Пермском крае пройдут прямые выборы главы региона. «Коммерсантъ» писал, что 2 февраля Басаргин со срочным визитом вылетел в Москву. Сообщалось, что губернатор встречался с руководством Администрации президента, чтобы обсудить вопрос о своем участии в выборах.

Фонд «Петербургская политика» и холдинг «Минченко консалтинг», составляющие рейтинг «политической выживаемости» глав регионов, оценивали работу руководителя Пермского края на «двойку с плюсом».

Басаргин стал главой Пермского края в 2012 году. До этого он был заместителем полномочного представителя президента в Уральском федеральном округе и министром регионального развития России.