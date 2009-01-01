22:02

Полиция Австрии отпустила под подписку о невыезде 20 выходцев из Чечни, задержанных на площади в Вене, передает APA.

На всех 22 чеченцев завели дела по подозрению в участии в преступной группировке, двое из них по-прежнему находятся в отделении полиции в связи с нарушением миграционного законодательства. Агентство отметила, что после проверки власти Австрии могут выслать из страны нескольких задержанных.

О задержании в Вене выходцев из Чечни стало известно 3 февраля. Сообщалось, что прохожие обратились в полицию после того, как их внимание привлекли «подозрительные» люди на площади. В итоге сотрудники правоохранительных органов задержали выходцев из Чечни от 25 до 50 лет, у них изъяли автоматы, пистолеты и боеприпасы.

Позже глава МИД Австрии Вольфганг Соботка уточнил, что задержание связано с подозрением в участии чеченцев в «криминальных разборках между группировками». Он также добавил, что 16 из 22 задержанных получили право на статус беженцев, двоим отказали.