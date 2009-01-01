«В Белоруссии бесится злой Лукашенко», – пела пятнадцать лет назад российская группа «Сплин», а сейчас уже каким-нибудь другим музыкантам впору перепевать старую песню на новый лад. Это в России теперь бесится злой Путин, а мудрый и опытный (он моложе Путина на два года, зато как президент – старше на шесть) Лукашенко снисходительно на него поглядывает, и даже если рассердится, то его семичасовая пресс-конференция будет выглядеть не истерикой последнего диктатора Европы, тем более что его давно так никто уже не называет, а наоборот, спокойным и обстоятельным приветом из реальности, адресованным заигравшимся в геополитику российским вождям. Конечно, его еще рано называть победителем, но шансов на соответствующую роль в истории своей страны у него уже сейчас заметно больше, чем у Путина в России. А во всемирной национал-популистской моде, лидером которой сегодня считается Дональд Трамп, прав быть ее законодателем у Путина, вопреки расхожему мнению, гораздо меньше, чем у Лукашенко, ставшего Трампом своей маленькой постсоветской страны еще в 1994 году, когда амбиции нынешнего американского лидера не выходили за пределы его девелоперских проектов и казино.

Немного запоздалой кинокритики. В недооцененном фильме Никиты Михалкова «12», когда присяжные приходят к выводу о невиновности чеченского мальчика и уже готовы его оправдать, в неизбежный сюжетный поворот вмешивается промолчавший весь фильм старшина присяжных (его сыграл сам Михалков), который говорит, что невиновного освобождать пока не стоит – на свободе его сразу убьют, а вот если подождать, пока преступников поймают, тогда и случится хэппи-энд. Нетрудно предположить, что Михалков в своем фильме играл Путина, но сейчас кажется, что это был Лукашенко. Это он двадцатилетней заморозкой спас не вполне готовую к постсоветскому существованию республику от перспективы превратиться в маленькую Украину или большую Молдову. В постсоветском Зазеркалье приходилось бежать со всех ног, чтобы остаться на месте – удивительно, что эту тайну первым и единственным разгадал именно Лукашенко, сумевший застраховаться от неосоветского реванша с помощью советской реставрации и обеспечить реальную независимость от России с помощью самых радикальных реинтеграционных проектов.