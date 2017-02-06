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Губернатор Пермского края Виктор Басаргин уволен со своего поста. Об этом он заявил во время пресс-конференции, передает «Интерфакс».

«Мой срок полномочий заканчивается в мае, считаю необходимым обратиться к президенту о досрочном сложении полномочий. До сентября немного времени, кандидат, выдвинутый президентом [в губернаторы], должен адаптироваться к условиям Пермского края, найти взаимодействие с жителями, политическими и общественными движениями региона», – сказал Басаргин.

О предполагаемых причинах его отставки ранее сообщил «Дождь». Источники телеканала говорили, что в регионе были «постоянные межэлитные конфликты», что вызывало недовольство Администрации президента. «Коммерсантъ» добавил, что конфликты были связаны с влиятельными группами, близким к бывшим главам Пермского края Олегу Чиркунову и Юрию Трутневу.

Кандидатами на пост губернатора региона «Дождь» назвал одного из заместителей Басаргина, а также бывшего руководителя администрации региона Алексея Фролова, который сейчас занимает должность заместителя главы Россотрудничества. В свою очередь, источники «Коммерсанта» сказали, что «наиболее вероятным» претендентом является главный федеральный инспектор по Пермскому краю Игорь Цветков, который до мая 2016 года работал в структурах ФСБ на Северном Кавказе. Эту кандидатуру лоббирует полпред президента в Приволжском округе Михаил Бабич, подчеркнул собеседник газеты.

В 2017 году в Пермском крае пройдут выборы губернатора. Басаргин объявлял о намерении участвовать в голосовании, но подчеркивал, что «все будет зависеть от решения [президента России] Владимира Путина».

«Коммерсантъ» писал, что 2 февраля Басаргина вызвали в Москву. По информации издания, губернатор встречался с руководством Администрации президента, с которым обсуждал вопрос о своем участии в выборах. Перед этим он распустил правительство региона, упразднил должность премьера и лично возглавил кабинет министров.

По информации источников «Ведомостей», помимо отставки главы Пермского края, в ближайшее время свои посты покинут еще несколько губернаторов. Среди возможных кандидатов газета назвала Александра Худилайнена (Карелия), Олега Ковалева (Рязанская область), Евгения Куйвашева (Свердловская область), Сергея Митина (Новгородская область), Павла Конькова (Ивановская область) и Вячеслава Наговицына (Бурятия).