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«Независимая нефтегазовая компания» (ННК) бывшего руководителя «Роснефти» Эдуарда Худайнатова выставлена на продажу. Об этом «Ведомостям» сообщили близкие к потенциальному покупателю источники и федеральный чиновник.

Среди потенциальных покупателей газета назвала «Татнефтегаз», «Роснефть», а также Алексея и Юрия Хотиных. Собеседник не исключил, что к сделке также привлекут и иностранных инвесторов.

Источник, близкий к компании, пояснил, что эта информация не соответствует действительности, «активного поиска покупателей нет». Получить комментарии представителей «Татнефтегаза», «Роснефти» и Хотиных «Ведомостям» не удалось.

Стоимость ННК источник не раскрыл. По подсчетам управляющего GL Asset Management Сергея Вахрамеева, эта сумма достигает $4 млрд. В 2015 году выручка головной структуру ННК (Aliance Oil) составила $2,2 млрд, чистый убыток – $153 млн. При этом $170,5 млн пошли на погашение долга. За девять месяцев 2016 года ННК заработала $1,57 млрд, потратив на долги $122 млн.

Худайнатов основал ННК после ухода из «Роснефти», где занимал пост президента в 2010–2012 годах и вице-президента до середины 2013 года. Основной своей целью ННК называла скупку мелких активов. В 2013 году компания купила месторождения на Таймыре, в 2014 году – Саратовские месторождения в Поволжье. В 2016 году ННК открыла новое месторождение газа в России.