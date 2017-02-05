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Российская платежная система «Мир» разработала новые тарифы, которые подразумевают выпуск карт двух видов. Об этом «Ведомостям» рассказали банкиры.

Представитель «Мира» рассказал, что они планируют выпускать «Классические карты привилегии» и «Классические карты привилегии плюс». Собеседник отметил, что карт будут «более выгодными для банков».

Когда клиент будет оплачивать картой покупки, банк, который обслуживает магазин, должен будет заплатить комиссию той финансовой организации, которая выпустила карту «Мир». Таким образом банки смогут «компенсирует затраты на выпуск карты и программы лояльности», отметил представитель финансовой системы.

«Ведомости» отметили, что беспокойство банков вызывает рентабельность карт. Банкиры опасаются, что после принятия поправок к закону, согласно которым все бюджетники будут переведены на «Мир», банкам придется выпустить около 31 млн карт, из которых 2,1 млн – пенсионеры и 18,9 млн – государственные и муниципальные служащие.

«Банкам придется менять карты международных платежных систем на “Мир”, даже если у первых еще не закончился срок действия и банки не успели окупить затраты на их выпуск», – отметило издание.

Опрошенные изданием банкиры не смогли ответить на вопрос, поможет ли идея создателей платежной системы окупить выпуск карт. «На первый взгляд, новые тарифы поинтереснее», – подчеркнул при этом один из собеседников.

Председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли Илья Ломакин-Румянцев рассказал, что если комиссия будет составлять 0,5–0,75%, то предприниматели, в свою очередь, будут готовы «максимально поддерживать эту карту».

Первые карты были выпущены в декабре 2015 года, позже ЦБ объявил, что до 1 января 2018 года. все бюджетники должны быть переведены на «Мир».

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) ранее постановила, что перевод бюджетников на российские карты «Мир» вызовет ограничение конкуренции и ущемит права граждан. Против обязательно перевода также высказался глава Сбербанка Герман Греф, так как, по его мнению, он приведет к повышению стоимости услуг и к падению уровня качества.