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Министерство обороны России запретило Федеральному агентству по специальному строительству (Спецстрою) управлять активами. Об этом «Коммерсанту» рассказали источники в ведомстве.

Активы Спецстроя составляют 18 федеральных государственных унитарных предприятий (ФГУПов). Замминистра обороны по расквартированию Тимур Иванов запретил руководству ФГУПов и Спецстроя контактировать друг с другом без соответствующего разрешения министерства и распорядился по всем вопросам обращаться напрямую в ведомство.

«Переписку по всем вопросам деятельности со Спецстроем не осуществлять, Спецстрою указаний руководителям организаций без согласования с Минобороны не направлять», – цитирует «Коммерсантъ» письмо Иванова Спецстрою.

Контроль за соблюдением контрактов предприятиями Спецстроя будет вести департамент строительства Минобороны. Согласование крупных сделок возлагается на департамент имущественных отношений.

В конце декабря 2016 года министр обороны России Сергей Шойгу объявил об упразднении Спецстроя. Ликвидировать агентство решили после неудачной реформы, которую проводили из-за неоднократных претензий к срокам выполнения работ подведомственных ему структурами.

Вице-премьер Дмитрий Рогозин заинтересовался деятельность Спецстроя в ноябре 2015 года, когда впервые был перенесен запуск с космодрома Восточный. После проверки на Восточном выявили более 250 компаний, у которых отсутствовали необходимые компетенции и оборудование. Кроме того, «Роскосмос» жаловался на некачественное выполнение работы, а из-за задержки зарплат рабочим на космодроме были заведены уголовные дела.