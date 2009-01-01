05:26

Тайская компания CP Foods ведет переговоры о покупке Останкинского мясоперерабатывающего комбината (ОМПК). Об этом «Коммерсанту» рассказал знакомый с ситуацией собеседник.

На счету у ОМПК заводы в Москве, Подмосковье и Смоленской области. Он производит более 100 видов колбасных, мясных изделий и полуфабрикатов под брендами «Останкино» и «Папа может». Газета отметила, что если сделка состоится, CP Foods будет контролировать 5% росийского рынка мясопереработки.

По оценкам президента Мясного совета Единого экономического пространства Мушега Мамиконяна, тайская компания может приобрести мясокомбинат более чем за $150 млн. По итогам 2015 года ОМПК заработал 36,7 млрд рублей выручки, продав 190 тысяч тонн, чистая прибыль составила 812 млн рублей.

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