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Администрация американского лидера Дональда Трампа планирует «вбить клин» в сотрудничество России и Ирана по Сирии. Об этом источники в администрации президента США рассказали The Wall Street Journal.

Участники переговоров по сирийскому вопросу пояснили газете, что согласно стратегии США по борьбе с ИГИЛ, после победы над боевиками американская сторона намерена наладить отношения с Москвой и «агрессивно» оспаривать военное присутствие Ирана на Ближнем Востоке.

«Если существует клин, который можно вбить между Россией и Ираном, мы готовы поработать над этом вопросом», – сказал источник издания.

Он добавил. что Белый дом точно не знает, что может потребовать президент России Владимир Путин для разрыва союза с Ираном. При этом собеседник предположил, что если Москва, например, снизит объемы поставок оружия в Иран, то, «вероятнее всего, дождется значительного ослабления санкций».

Эксперты пояснили изданию, что добиться от Путина прекращения взаимодействия с Ираном будет «трудно». Они напомнили, что аналогичные попытки уже принимала администрация экс-президента США Барака Обамы, но в итоге Россия, напротив, скооперировалась с Тегераном для поддержки режима президента Сирии Башара Асада.

Ранее из-за нарушения режима нераспространения ядерного оружия США ввели новые санкции против Ирана. В интервью Fox News Трамп назвал Иран «террористическим государством номер один». Американский лидер при этом добавил, что расширение санкций против Тегерана – это «только начало».

28 января Трамп впервые в должности президента США поговорил по телефону с Путиным. В ходе разговора лидеры двух стран обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и высказались за необходимость координировать военные силы в Сирии.

Кроме того, президент США поручил Пентагону разработать план борьбы с «Исламским государством», который включит в себя комплексную стратегию” по борьбе с боевиками, опишет способы пресечь работу механизмов, с помощью которых производится финансирование террористической организации, а также предложит новых партнеров для возглавляемой США коалиции в Сирии.