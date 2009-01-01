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Комиссия по борьбе с лженаукой при президиуме Российской академии наук (РАН) признала лечение гомеопатическими препаратами не имеющим под собой «научных основ и обоснований».

Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на подготовленный РАН меморандум, который имеется в распоряжении редакции.

«Объяснения механизмов предполагаемого действия гомеопатии противоречат известным химическим, физическим и биологическим законам, а убедительные экспериментальные подтверждения ее эффективности отсутствуют», – цитирует газета ученых РАН.

В комиссии по борьбе с лженаукой назвали принципы гомеопатии «умозрительными» догмами, восходящими к «протонаучному этапу развития физиологии и медицины».

Комиссия советует Минздраву изъять все гомеопатические лекарства из государственных клиник, ФАС, по мнению ученых, следует защитить россиян от недостоверной рекламы таких препаратов.

В министерстве «Коммерсанту» сказали, что рассмотрят доводы РАН и дадут ответ по существу после того, как меморандум поступит в Минздрав.

Член профессиональной ассоциации врачей-гомеопатов СНГ Михаил Школенко заявил газете, что у его коллег лечился император Николай I, «возивший с собой гомеопатическую аптечку», маршал Георгий Жуков и член Политбюро ЦК Виктор Гришин.

По словам Школенко, «если бы гомеопатия не помогала, члены ЦК КПСС у них не лечились бы».

В декабре 2016 года Национальный совет по гомеопатии проиграл суд против журнала «Вокруг света». Поводом для иска стала статья Аси Казанцевой, где объяснялось, что с помощью гомеопатии невозможно вылечить «хоть сколько-нибудь серьезные заболевания».

Организация требовала разместить опровержение, так как статья «порочит метод гомеопатии, успешно применяемый во многих странах более 200 лет».