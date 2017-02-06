09:22

Владимир Путин пока не принял отставку губернатора Пермского края Виктора Басаргина, сообщил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Мы информируем СМИ, когда президент примет соответствующее решение», – сказал Песков.

Сам Басаргин объявил о своем уходе 6 февраля. По данным «Дождя», увольнение главы региона связано с «постоянными межэлитными конфликтами», которые вызывали недовольство Администрации президента.

«Коммерсантъ» добавляет, что эти конфликты были связаны с влиятельными группами, близкими к бывшим главам Пермского края Олегу Чиркунову и Юрию Трутневу.

Как сообщили источники «Ведомостей», кроме главы Пермского края в ближайшее время свои посты покинут еще несколько губернаторов. Среди них главы Карелии, Новгородской, Свердловской, Рязанской и Ивановской областей, а также Бурятии.