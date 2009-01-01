10:35

В Госдуме предложили исключить из Уголовного кодекса статью о многократных нарушениях правил проведения митингов (212.1 УК РФ). Соответствующий законопроект разработали депутаты фракции ЛДПР, передает агентство «Москва».

«Ошибочность, поспешность, недостаточная практическая и теоретическая обоснованность введения подобного рода статей с административной преюдицией в уголовное законодательство в полной мере проявились при рассмотрении судами нескольких уголовных дел», – заявили в пресс-службе председателя комитета ГД по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослава Нилова, который является одним из авторов документа.

В частности, в пресс-службе привели в пример дело активиста Ильдара Дадина, который был приговорен по этой статье к двум с половиной годам колонии.

«Общественный резонанс назначения уголовного наказания Ильдару Дадину во многом связан с несправедливостью наказания – несоразмерностью наказания тяжести и общественной опасности проступка», – заявили в пресс-службе депутата.

Статья о многократных нарушениях на митингах была введена в 2014 году. Она предполагает уголовную ответственность для тех, кто за полгода нарушил статью 20.2 КоАП РФ (нарушение правил проведения митингов) два или более раз. Максимальное наказание по ней составляет пять лет лишения свободы.

В конце января статью о многократных нарушениях на митингах раскритиковал полпред правительства в Конституционном суде Михаил Барщевский. При этом он отметил, что статья не противоречит Конституции.

Дадин был осужден по статье 212.1 УК РФ в 2015 году. Суд приговорил его к трем годам колонии, но потом приговор был смягчен до двух с половиной лет. В ноябре 2016 года Дадин пожаловался на пытки в колонии, но в СК и ФСИН заявили, что в результате проверки фактов применения физической силы к осужденному выявлено не было.