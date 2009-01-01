10:30

Российский индекс РТС в начале торгов Московской биржи 6 февраля приблизился к отметке 1200 пунктов, то есть максимуму с сентября 2014 года. К 10:27 мск показатель прибавил 0,4% и достиг 1194 пунктов. Индекс ММВБ к тому же времени вырос на 0,03% до 2227 пунктов.

Позитивному настрою на фондовом рынке способствует рост мировых цен на нефть, что, в свою очередь, помогло укрепить рубль. Котировки нефти Brent 6 февраля увеличились на 0,5% до $57,08 за баррель; в результате курс доллара упал на 23 копейки до 57,73 рубля, а евро – на 38 копеек до 63,2 рубля. Позднее единая валюта ЕС впервые с середины января опустилась ниже 63 рублей.

В конце января российская валюта ослабела к доллару и евро после того, как Минфин вечером 25 января объявил о валютных интервенциях начиная с февраля. На следующий день курс доллара превысил 60 рублей, а евро достиг 64,3 рубля.

Однако 3 февраля рублю помогло укрепиться решение Центробанка, который сохранил ключевую ставку без изменений. Как отметили аналитики Sberbank CIB Investment Research, регулятор ожидает ослабления инфляционных рисков в среднесрочной перспективе, поскольку валютные интервенции будут способствовать стабильности рубля и уменьшению зависимости российской экономики от колебаний цен на нефть.