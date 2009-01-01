В последнее время мы много говорим об авторитаризме и мало – о демократии. Оно и понятно, принимая во внимание современные условия в России. Но понятия о демократии и авторитаризме – парные, и если слишком концентрироваться на втором, то содержание первого постепенно размывается. К этому, собственно, и стремятся многие пропагандисты, для которых демократия – либо ярлык для обозначения режимов, которые по существу не отличаются от автократий (вроде уже забытой «суверенной демократии»), либо, напротив, недостижимый идеал, которого не существует в реальной жизни. Отчасти это происходит потому, что современная демократия – довольно многообразное явление.

Однако разнообразие национальных типов демократии не отменяет того общего, что позволяет четко – по крайней мере, на теоретическом уровне, – отделить ее от авторитаризма. В самом простом определении, современная демократия – это политический режим, допускающий возможность смены власти путем инклюзивных выборов, то есть выборов, на которых сведены к разумному минимуму отклонения от принципа всеобщего избирательного права. Это определение – очень скудное, но оно важно для понимания демократии.

Прежде всего, оно позволяет довольно последовательно развести страны, в которых смена власти путем выборов возможна, то есть электоральные демократии, и страны, где власть может смениться только за счет других механизмов, то есть авторитарные режимы. Да, авторитарные режимы, как правило, проводят выборы. Но эти выборы не ведут к смене власти из-за вполне очевидных для любого непредвзятого наблюдателя ограничений. Их набор включает формальный или фактический запрет на деятельность конкурентоспособных оппозиционных политиков и их партий, отсутствие их доступа в общедоступные СМИ, прямое репрессивное давление на оппозицию. Если значимых ограничений такого рода нет, то отсутствие смены власти как таковой не служит достаточным основанием для исключения страны из категории электоральных демократий. Скажем, в Японии правящая партия не менялась с середины 50-х до начала 90-х годов прошлого века, но это не делало режим авторитарным.

Электоральная демократия может быть установлена в любой стране, без существенных ограничений, связанных с уровнем социально-экономического развития или с культурными особенностями. Это статистический факт. По оценке Freedom House, на начало 2017 года 123 из 194 стран мира, то есть почти две трети, были электоральными демократиями. Наряду с развитыми индустриальными странами, список включает Буркина-Фасо, Монголию и Кирибати. Также разнообразны, впрочем, и страны с авторитарными режимами.