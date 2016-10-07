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Государственный долг России к 2019 году увеличится до 15,3% ВВП. Об этом говорится в «Основных направлениях государственной долговой политики РФ» на три года, опубликованных 6 февраля на сайте Минфина.

В 2017 году объем российского госдолга составит 14,6% ВВП, в следующем году – 14,9% ВВП. При этом в текущем году на государственный внутренний долг придется 10,6% ВВП, на внешний – 4%, в 2018 году соотношение составит 11,3% и 3,6% ВВП, в 2019 году – 11,7% и 3,6% соответственно.

«В предстоящем периоде одним из ключевых рисков для российской экономики по-прежнему будет являться динамика нефтяных цен. С учетом глобальных тенденций спроса и предложения ожидается, что в указанном периоде цены на нефть будут колебаться в пределах $40–60 за баррель», – отмечается в документе.

Для сравнения, в октябре прошлого года в Минфине прогнозировали, что цены на нефть до 2019 года, скорее всего, будут колебаться в пределах $40–50 за баррель. В трехлетний бюджет РФ, между тем, заложена базовая цена $40 за баррель.

В направлениях налоговой политики Минфина также прописано, что чистые госзаймы на внутреннем рынке в течение трех лет будут расти. К 2019 году они достигнут 1,1% и станут максимальными за всю историю современной России. В то же время «объемы чистых внешних заимствований, выраженных в ценных бумагах, примут отрицательные значения: минус 21,2 млрд рублей в 2017 году, минус 60,1 млрд рублей и минус 13,2 млрд рублей в 2018 и 2019 годах соответственно».

Что касается евробондов, в 2017–2019 годах Россия будет размещать их, в основном, в долларах США, так как «глобальный рынок долговых инструментов в этой валюте является наиболее емким и позволяет минимизировать стоимость привлекаемых средств». Кроме того, «в случае формирования соответствующих предпосылок» иностранным инвесторам могут быть предложены и облигации, номинированные в евро; также российская сторона продолжит изучать возможность выпуска облигаций в юанях.