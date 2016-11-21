Официальную реакцию Кремля на итоги американских выборов можно описать как неестественно сдержанную. «Мы пока не знаем, какую политику будет проводить администрация Дональда Трампа», – сухо заметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в середине декабря, хотя незадолго до этого он непривычно эмоционально называл подходы Путина и Трампа «феноменально близкими». То же противоборство чувств проявляется в заявлениях дипломатов. Два месяца назад российский МИД при всем желании не мог назвать Дональда Трампа удобным для себя партнером. Но повышенное внимание западных журналистов к отношениям Трампа и Путина там 6 февраля назвали «выискиванием поводов для голословных спекуляций, безосновательных инсинуаций и попыток отравить атмосферу в отношениях».

Российские СМИ тем временем продолжают тиражировать цитаты Трампа, одна дружелюбней другой, перемежая их такими же цитатами предполагаемых или настоящих членов его команды. Из российских сообщений следует, что Белый дом искренне настроен на перезагрузку – «открытие дискуссий, которые могут привести к более дружественным отношениям», как заявил отставной адмирал ВМС США Джеймс Ставридис (его считали одним из кандидатов на пост госсекретаря).

Кажется, сам подбор назначенцев в новой администрации красноречивее любых слов – связи с Москвой теперь не пятно, а преимущество. Проблема с этим новым шаблоном только одна: значительная доля участников команды Трампа никогда не испытывали к России теплых чувств и всегда считали деспотичной, агрессивной и глубоко чуждой американским ценностям. Убедиться в этом легко – достаточно посмотреть на их публичные выступления.