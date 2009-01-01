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В Кремле считают оскорбительной реплику репортера Fox News, который во время интервью с президентом США Дональдом Трампом, назвал российского лидера Владимира Путина «убийцей». Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

«Мы считаем подобные слова корреспондента Fox News недопустимыми и оскорбительными», – сказал Песков.

Он добавил, что в Кремле «предпочли бы получить извинения в адрес президента от такой уважаемой компании [как Fox News]».

Реакцию Трампа на реплику журналиста Песков оставил без комментариев.

Журналист Fox News Билл О'Рейли назвал Путина «убийцей» во время интервью с Трампом 5 февраля. В ответ на его слова президент США сказал: «Есть много убийц. У нас много убийц. Вы думаете, что наша страна такая невинная?».

Американский лидер также заявил, что уважает Путина, и добавил, что с Россией «лучше ладить, чем наоборот», отметив, в частности, помощь российской стороны в борьбе против террористической группировки «Исламское государство».