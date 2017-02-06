12:30

Изменения в губернаторском корпусе России продолжатся. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

Песков подчеркнул, что «обновление губернаторского корпуса – это не кампания, это постоянный ротационный процесс». Он напомнил, что глава государства Владимир Путин не раз говорил, что «этот процесс обновления – это константа его линии».

Как добавил Песков, отставка губернатора Пермского края Виктора Басаргина не стала неожиданностью для Кремля, так как «это рабочий процесс, нормальный, цивилизованный». Президент РФ должен принять решение в связи с прошением Басаргина до конца понедельника 6 февраля.

Басаргин объявил о досрочном сложении полномочий главы Пермского края ранее 6 февраля. Ранее источники телеканала «Дождь» объясняли решение Басаргина «постоянными межэлитными конфликтами», которыми были недовольны в Администрации президента. По данным «Коммерсанта», упомянутые конфликты были связаны с влиятельными группами, близкими к бывшим руководителям Пермского края Олегу Чиркунову и Юрию Трутневу.

Газета «Ведомости» 5 февраля писала со ссылкой на неназванные источники, что в ближайшее время объявят об отставке главы еще пяти российских регионов: Карелии, Новгородской, Свердловской, Рязанской и Ивановской областей, а также Бурятии. Песков 6 февраля не стал комментировать какие-либо процессы в отношении руководителей указанных регионов, пообещав, что Кремль будет «незамедлительно информировать» журналистов, если президент РФ примет какие-либо решения.