13:22

Президент России Владимир Путин предложил Максиму Решетникову стать исполняющим обязанности губернатора Пермского края. Об этом 6 февраля сообщается на сайте Кремля.

Сейчас Решетников возглавляет департамент экономической политики и развития города Москвы. До этого он занимал должности в столичном правительстве и аппарате мэра города, а также аппарате правительства РФ.

В 2009 году Решетников также был руководителем администрации губернатора Пермского края. Решетников родился в Перми и окончил Пермский государственный университет по специальности «экономист-математик», позднее получил специальность «лингвист-переводчик».

В ходе встречи с Решетниковым Путин осведомился: «Если я вам предложу вернуться на свою малую родину в качестве исполняющего обязанности губернатора?». В ответ Решетников заявил президенту РФ, что для него «это будет большая честь <…> и большое доверие».

Прежний глава Пермского края Виктор Басаргин объявил о своей отставке ранее 6 февраля. До этого источники «Дождя» связали решение Басаргина покинуть пост с «постоянными межэлитными конфликтами», которыми были недовольны в Администрации президента РФ. Как писал «Коммерсантъ», эти конфликты были связаны с группами, близкими к бывшим руководителям Пермского края Олегу Чиркунову и Юрию Трутневу.

В Кремле 6 февраля назвали отставку Басаргина «рабочим процессом» и пообещали, что обновления в губернаторском корпусе продолжатся. Как заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, «это постоянный ротационный процесс».