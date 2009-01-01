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Минздрав создаст рабочую группу, которая решит, как в дальнейшем будет регулироваться гомеопатия. Соответствующее поручение дала глава ведомства Вероника Скворцова, передает «Интерфакс».

Как рассказал директор департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава России Олег Салагай, в состав группы войдут представители Российской академии наук, ведущих медицинских учреждений страны, а также специалисты в области гомеопатии.

Группа должна будет выработать предложения по дальнейшему регулированию гомеопатии с учетом современных международных требований доказательной медицины, пояснил Салагай.

«Мы исходим из того, что в рамках лечебного процесса и государственных закупок, должны лишь использоваться препараты с доказанной клинической эффективностью», – добавил он.

Ранее 6 февраля комиссия РАН по борьбе с лженаукой признала лечение гомеопатическими препаратами антинаучным. Ученые пришли к выводу, что объяснения механизмом действия гомеопатии противоречат известным химическим, физическим и биологическим законам, а убедительные экспериментальные подтверждения ее эффективности отсутствуют.

Комиссия посоветовала Минздраву изъять из государственных клиник все гомеопатические средства, а Федеральной антимонопольной службе – защитить россиян от недостоверной рекламы таких препаратов.

В ФАС заявили, что поддерживают решение комиссии, однако выполнить рекомендации ученых смогут только после того, как Минздрав внесет изменения в Закон об обращении лекарственных средств, согласно которому гомеопатические препараты сейчас пока что являются лекарственными.