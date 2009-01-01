14:25

Примерно треть предпринимателей в России (34%) создали свой бизнес вынужденно, так как не располагали другими возможностями получения дохода. Об этом свидетельствуют данные Глобального мониторинга предпринимательства (GlobalEntrepreneurship Monitor, GEM), сообщает ТАСС со ссылкой на исследовательскую группу «Высшей школы менеджмента» Санкт-Петербургского государственного университета, которая осуществила российскую часть проекта GEM.

Согласно мониторингу, в 2014–2016 годах предпринимательская активность в РФ выросла на 35%, при этом в прошлом году число создаваемых бизнесов оказалось выше закрытых на 60%, что показывает расширение предпринимательского сектора. Кроме того, в 2016 году за все время исследований в России (за десять лет) в стране было отмечено максимальное количество предпринимателей, чье дело существует на рынке более 3,5 лет – 5,3% взрослого трудоспособного населения.

Тем не менее, Россия заняла последнее место среди стран, участвующих в проекте, по числу предпринимателей, намеренных открыть свое дело (5,2% в 2016 году). Два года назад этот показатель был еще меньше – 2,6%.

Заметка дополняется.